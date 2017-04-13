與母爭吵竟縱火燒屋 男砸父車還嗆「殺表哥！」

2017-04-13 22:48

［記者陳恩惠／台北報導］台北市19歲汪姓男子今天晚間和母親在中山北路7段甲桂林山莊的住處發生爭吵，突然一氣之下縱火燒屋，隨即逃離家中前往陽明山腳下的表哥家，先砸毀父親的車輛，隨即嗆聲要「殺表哥！」所幸士林警方據報，及時將他逮回，雙親護兒心切，母改口聲稱是煮水餃釀災，父被砸的車也不提告，至於汪男縱火原因，仍待北投警方深入調查，起火原因則由消防局火調科蒐證中。

台北市中山北路7段219巷內的甲桂林山莊今天晚上7時餘發生火警，由於適逢晚餐時間，消防局不敢大意，火苗從其中1棟的4樓冒出，社區50名住戶驚恐逃生，警消馳往後，分別救出2男2女共4人，所幸無人受傷。

消防局119勤務中心晚間7時8分據報，表示位於中山北路7段219巷3弄連棟式7層樓電梯華厦的4樓起火，由於位於山邊，消防局出動消防車19輛、救護車3輛及63名人員前往搶救，火勢在16分鐘內撲滅；消防局清理火場時，汪姓屋主也在屋內，起火點疑似在客廳，燒毀面積約10平方公尺。

警消查訪時，鄰居表示火警發生前曾聽到爭執聲響，研判是19歲汪姓男子與母口角，怒極竟點燃傢俱燒毀客廳，火勢一度延燒到廚房，所幸並未波及周邊住戶；汪母獲救後情緒激動，對於母子爭吵一事隻字不提，也未透露兒子去處。

正當北投警方積極尋找涉嫌縱火的汪姓男子時，士林警分局芝山岩派出所據報，有男子無故砸毀停在路旁的1部汽車，巡邏警網趕到，將男子制伏，才發現是縱火逃逸的汪姓男子。

士林警方說，汪男情緒極度不穩，與母親爭吵後，氣極敗壞找到表哥家，特地將父親借給表哥使用的汽車砸毀，汪父獲悉，表示不願提告，汪母也改口是自己煮食不慎釀災，北投警方仍在調查中。