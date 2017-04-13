涉侵占活動費 嘉縣社會局2員被起訴
2017-04-13 22:34
〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣社會局督導員陳男及約用人員鄭女，涉嫌於民國100年9月分別承辦「勞安活動」、「觀摩活動」期間，使用不實單據核銷經費，共同侵占結餘款11萬5127元，案經嘉義縣調查站及廉政署移送偵辦，嘉義地檢署今依侵占公用財物罪嫌起訴2人。
嘉縣社會局副局長張翠瑤表示，陳、鄭目前仍在現職，經詢問，2人均表示「尊重司法」，但認為調查過程對他們並不公平，將會面對司法審理。
起訴書指出，100年9月間，陳男（41歲）為嘉縣社會局勞工行政科業務督導員，負責勞工職業訓練工作，鄭女（52歲）為嘉縣社會局勞資關係科約用人員，負責外勞諮詢業務，2人分別承辦「勞工安全衛生在地紮根計畫」、「外勞政策管理觀摩」。
檢方調查，陳、鄭承辦這兩項活動報名期間，即均知報名人數不及原訂計畫，便將兩者合併辦理，於活動結束後，明知經費係各自獨立，不得相互流通，且應據實提出支出單據辦理核銷轉正，並繳回結餘經費，但兩人共同基於意圖為自己不法所有，各自持不實支出單據辦理核銷經費，共同侵占結餘經費11萬5127元。
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