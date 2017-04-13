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高市酒駕傷亡數仁武去年奪冠 地方盼強力取締

高市酒駕造成傷亡人數，去年以仁武區死傷最多，地方要求警方強力取締酒駕，維護居民行的安全。（記者黃良傑攝）

2017-04-13  22:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方取締酒駕有成！今公佈去年共585件酒駕造成死傷，比前年747件減少162件，降幅高達21.7%，不過，酒駕傷亡率前3名為仁武、岡山、鳳山區，仁武區酒駕死傷率，連2年居高不下，地方要求仁武分局加強取締，維護居民行的安全。

警方指出，岡山、鳳山區酒駕肇事傷亡率雖高，但都較前年減少，不過，仁武區卻未見減少，去年酒駕造成死傷的前3名，分別為仁武區（71件）、岡山區（69件）、鳳山區（67件），相較前年仁武區死傷71件，岡山區86件、鳳山區112件，除仁武外其餘2區死傷均下降。

此外，警方統計發現去年全市共舉發1萬1912件酒駕，其中機車酒駕（9595件）是汽車酒駕（2317件）的4倍。

去年酒駕死傷最多的仁武區，舉發酒駕卻只有653件，遠低於第2、3名的岡山區（749件）、鳳山區（737件），死傷率高舉發率卻低，仁武分局防治酒駕遭檢討，酒駕危害居民，地方要求警方加強取締，才能減少悲劇發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 高市酒駕造成傷亡人數，去年以仁武區死傷最多，地方要求警方強力取締酒駕，維護居民行的安全。（記者黃良傑攝）

    高市酒駕造成傷亡人數，去年以仁武區死傷最多，地方要求警方強力取締酒駕，維護居民行的安全。（記者黃良傑攝）

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