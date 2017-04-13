女慣犯藥妝店行竊 失風拒捕扯警遭逮
2017-04-13 21:14
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名38歲的陳姓女子今天下午6時許在三重正義北路的藥妝店行竊，經過感應門時遭店員攔下，警方到場後透過店內監視器確認陳女行竊，要依現行犯將她逮捕時，陳女開始企圖逃跑，與到場處理的男警發生拉扯推擠，最後由支援警力將她依竊盜、妨害公務等罪嫌逮捕，帶回偵訊。
警方調查，家住板橋的陳女有多項竊盜前科，疑為竊盜慣犯，在藥妝店內竊取眼藥水、貼布、軟糖等共4739元的贓物，因贓物上的磁扣過不了感應門而引起店員注意，確認遭竊後趕緊報案。
警方表示，由店內監視器畫面確認陳女行竊，到場男警要依現行犯將她逮捕時，陳女一度企圖逃走，不斷掙扎拉扯，雖未造成員警受傷，但仍涉嫌妨害公務，偵訊時陳女也坦承偷東西，警方訊後將依竊盜、妨害公務等罪嫌將她移送法辦。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 女大生整脊整到下體出血 推拿師涉性侵判4年
- 德安航空飛蘭嶼班機 偏離跑道衝撞護欄
- 徵信漏洞！ 刷亡母信用卡2年 子變卡奴才露餡
- 疑疲勞駕駛 載客小黃自撞護欄2人傷
- 果真腰纏萬貫！ 2女各夾帶175萬台幣出境遭查獲
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新影片曝光！亞裔醫被拖下聯航前 員警說這些...
- 萬安演習街道變空城 正妹飆車被攔高喊「快到了！」
- 台積電估第2季營收季減逾8％ 下半年強勁
- 前「辣妹」團員爆遭性愛片勒索 家暴夫保母疑合謀
- 川普說美元太強損經濟 台幣早盤勁揚逾兩角
- 少子化辦公室首務 衛福部長：育兒津貼、托育
- 女主播勾男導演賞花摟腰 驚爆不倫戀
- 植草磚損車胎 中市擬加強綠化、防撞警示改善
- 朝鮮危機 川習通電促和平解決
- 聯航強拖亞裔醫下機 川普終於說話啦！
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 喬妹拍戲驚見女子自殺 飛奔高架橋救援
- 沈建宏硬插3角戀 安俊朋挨打喊過癮
- 宏達電「DeepQ」 奪國際醫學競賽XPRIZE亞軍殊榮
- 台灣修法禁吃貓狗肉 國際組織大讚
- 日職》年薪2億投手3局被敲4轟 寫下52年來尷尬紀錄
- 尿布廣告不實 金百利罰80萬
- MLB》工具人轟生涯首發滿貫 賽後馬上被抓去藥檢
- 川普擬廢除陶德金改法案
- 阿帕契女王又有事 老公爆挪用公款繳房貸
- 學保爭議 教育部有意提高學保保費因應
- 疑為墨西哥幫派犯案 從飛機上把人丟下來...
- 上市櫃飯店 第一季營運溫吞
- 吳敦義週六基隆造勢 議長宋瑋莉、前市長張通榮力挺
- 最想要的母親節禮 植物人兒叫媽
- MLB》怪力男單場2轟空響 牛棚聯手砸掉勝利（影音）
- 日職》幸運喵星人亂入球場 藤浪晉太郎奪本季首勝（影音）
- 空調節能新標準CSPF 省電40%
- （獨家）才爆情傷5天 蕭亞軒手癢關注舊愛
- 醫病》朝醫學中心邁進 陽大腎臟移植手術成功
- 攔截北韓導彈 美國在西太平洋集結16艘神盾艦
- 《小檔案》員山人的共同記憶
- 中職Live》陳鏞基敲再見安打 統一延長賽氣走兄弟
- 美智庫︰中國無法矇騙川普
- 自由限時批》普廷與川普交惡？！習大大示弱欺敵佔上風？！
- 反空污大作戰 林全今提政策
- 國防和食品類股上揚 歐股創16個月高點
- MLB》安德森7K、維拉開轟 釀酒人送藍鳥5連敗
- 高捷攜手京王電鐵 爭取日客遊高雄
- 台塑化停用石油焦 雲縣環保局肯定
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女慣犯藥妝店行竊 失風拒捕扯警遭逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分