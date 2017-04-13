女慣犯藥妝店行竊 失風拒捕扯警遭逮

2017-04-13 21:14

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名38歲的陳姓女子今天下午6時許在三重正義北路的藥妝店行竊，經過感應門時遭店員攔下，警方到場後透過店內監視器確認陳女行竊，要依現行犯將她逮捕時，陳女開始企圖逃跑，與到場處理的男警發生拉扯推擠，最後由支援警力將她依竊盜、妨害公務等罪嫌逮捕，帶回偵訊。

警方調查，家住板橋的陳女有多項竊盜前科，疑為竊盜慣犯，在藥妝店內竊取眼藥水、貼布、軟糖等共4739元的贓物，因贓物上的磁扣過不了感應門而引起店員注意，確認遭竊後趕緊報案。

警方表示，由店內監視器畫面確認陳女行竊，到場男警要依現行犯將她逮捕時，陳女一度企圖逃走，不斷掙扎拉扯，雖未造成員警受傷，但仍涉嫌妨害公務，偵訊時陳女也坦承偷東西，警方訊後將依竊盜、妨害公務等罪嫌將她移送法辦。

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