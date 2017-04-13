火車上「露鳥」 女子錄影PO網警逮人
2017-04-13 21:02
〔記者王駿杰／新竹報導〕一名男子昨搭乘台鐵竟當起「露鳥伯」，在火車上蹺腳、掏出生殖器撸動，臉上還露出詭異神情，過程全被一名女性網友錄下ＰＯ網，警方獲報後，調閱千支監視器，終於鎖定一名62歲林姓男子，今天將他傳喚到案。
警方指出，林男接獲警方通知，今天上午到案說明，他供稱，昨天出門到湖口找友人喝酒，酒後搭火車返回新竹途中，一時酒醉性起，才會斜躺椅子上掏弄生殖。酒醒後，他也覺得此舉很不好，警方訊後依公然猥褻罪嫌函送法辦。
警方提醒，民眾若遇到類似事件，當下可向列車長反映，或撥打110向警方求助。
這名女網友昨在臉書社團「爆料公社」ＰＯ文，指她下午從台北車站搭台鐵要前往新竹，一開始沒注意到該男子怪怪的，快到北新竹站時，眼角餘光瞄見男子沒坐好有點躺著，居然面向她「獻寶」，嚇得她不敢直視，連忙拿手機錄影。
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