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福高鶯歌路段傳翻車意外 自小客撞上護欄翻覆

2017-04-13  20:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕福爾摩沙高速公路南下49K處，今晚驚傳翻車意外，頂埔、土城消防分隊人車到場，發現1輛自小客車撞上護欄後，翻覆內線車道，另一輛廂型車則衝到路肩，消防單位將一名嘴角挫傷的的女乘客送醫，其餘3人都無大礙，國道警方不排除天雨路滑釀禍，車禍原因仍待調查。

今晚8點17分許，福高鶯歌路段傳出翻車意外，報案人報案指稱有1輛轎車、1輛廂型車車禍，其中轎車衝撞內側護欄後翻覆，另一輛廂型車則衝到路肩。

頂埔消防分隊帶隊官王志仲帶隊最先趕抵，發現2車上的4人都沒受困，但轎車女乘客在翻車時，嘴角挫傷，目前送醫檢查。

國道六隊樹林分隊長林富貴說，雨天行車易因水漂效應失控，提醒用路人保持安全車距，遇上打滑，應避免緊急剎車，要緊握方向盤，讓車輛緩緩向前滑行，就能避免失控打滑。

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  • 福爾摩沙高速公路南下49K處，今晚驚傳翻車意外。示意圖。（資料照，新北市交通局提供）

    福爾摩沙高速公路南下49K處，今晚驚傳翻車意外。示意圖。（資料照，新北市交通局提供）

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