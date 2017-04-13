上馬服勤 新北騎警隊馬術檢定過關

新北市警察局騎警隊今天舉辦「新北騎警盃馬術檢定賽」，選手們以花式馬術隊形進場。（記者吳仁捷翻攝）

2017-04-13 20:45

〔記者吳岳修、吳仁捷／新北報導〕新北市警察局騎警隊在新板特區、鶯歌老街等四處執勤，曾有民眾報案後，騎警騎馬抓到壞人，騎警隊今天舉辦「新北市騎警盃馬術檢定賽」，檢定內容包括障礙超越（甲級至丙級）及馬場馬術檢定（甲級至丁級），其中44名成員通過這2項檢定，因應執勤期間民眾機動報案或市區追逐時，需要面對的障礙，透過檢定，讓騎警們加強對馬匹的操控。

新北市警察局行政科長賴來登說，新北市擁有全國首創的騎警隊，成軍14年，招募至9期隊員，現有隊員46名，騎警隊員運用騎術執行為民服務、預防犯罪工作；而騎警隊駕馭馬匹執勤，不同於駕駛汽機車，面對不特定人、事、物及各項突發狀況，除具備馬術技巧，隊員通過徵選後，再實施120小時特訓，經過馬術協會檢定合格、認證後，才能正式上馬服勤。

新北市騎警隊今天的檢定在漢諾威馬場舉辦，44名隊員依練習經驗、技術層級參加檢定，包括最近剛加入的9名第9期隊員都參加丁級馬場馬術檢定，警方也請來中華民國馬術協會專業教練擔任裁判官，藉由檢定激發騎警隊員優良騎術及提升士氣。

開幕式並安排8名騎警隊員進行馬術花式隊形表演，由新北市警察局副局長李漢卿校閱，比賽結果，超越障礙4組高度冠軍依序為陳建利、廖盈如、黃俊喻，馬場馬術從Level 1到4的冠軍依序為黃秉庠、劉福升、張是婕、簡瑞蓁。

李漢卿說，目前騎警隊在週休二日、國定例假日上、下午，在新北市淡水漁人碼頭、八里左岸公園、板橋新板特區、鶯歌陶瓷老街等4處景點執勤，騎警隊巡邏也搭配機動派出所勤務，提供民眾服務與關懷，但有項最常見的為民服務，就是讓民眾合影，民眾們見騎警們接近，都争相合影。