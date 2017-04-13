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雲林「封城專案」擴大臨檢 KTV內5男抄出槍毒

2017-04-13  20:37

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣斗六警分局與刑大偵二隊幹員晚間執行「封城專案」擴大臨檢時，發現5名在KTV包廂歡唱的男子行動怪異，循線在林男的轎車起出改造槍枝、子彈及K他命等，偵訊依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。

雲林縣警察局加強查緝毒品、槍械及打擊黑幫等工作，特別規劃肅毒（封城）專案擴大臨檢勤務，針對八大行業擴大臨檢，其中臨檢斗六嘉年華KTV、盤查包廂時，見林男等人行跡可疑、言語吞吞吐吐，有多項刑案紀錄，進一步搜索所其所駕駛車輛。

警方在轎車後方左側乘客座發現可疑牛皮紙袋，內藏改造手槍1枝、子彈2顆等違禁物，在另外一輛轎車則起出K他命及K盤等違禁物，警方訊後將5人移送雲林地檢署偵辦。

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  • 警方執行「封城專案」擴大臨檢，在林男轎車內查到「怪機絲」。（記者詹士弘翻攝）

    警方執行「封城專案」擴大臨檢，在林男轎車內查到「怪機絲」。（記者詹士弘翻攝）

  • 林男轎車內的牛皮紙袋內有改造手槍。（記者詹士弘翻攝）

    林男轎車內的牛皮紙袋內有改造手槍。（記者詹士弘翻攝）

  • 「封城專案」擴大臨檢查到改造手槍。（記者詹士弘翻攝）

    「封城專案」擴大臨檢查到改造手槍。（記者詹士弘翻攝）

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