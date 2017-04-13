| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職Live》陳鏞基敲再見安打 統一延長賽氣走兄弟 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

民眾受困天母華厦火警？ 消防局：及時撲滅虛驚一場

2017-04-13  20:26

［記者陳恩惠／台北報導］台北市士林區中山北路七段巷內的華厦，今天晚間驚傳火警！由於正值晚餐時段，消防局不敢大意，立刻派出大量人車前往，一度傳出可能有民眾受困火場，消防局將火災等級升為3級火警，所幸20分鐘撲滅火勢，清理火場發現虛驚一場，至於起火原因仍待火調科人員深入蒐證中。

台北市消防局119勤務中心今天晚間7時8分據報，位於北市中山北路七段219巷3弄內連棟式七層樓的華厦4樓冒出大量濃煙，火舌也不斷竄出，消防局立刻派出水箱車13輛、雲梯車2輛、特種車3輛及3輛救護車，共62名救災救難人員馳往搶救，所幸火勢在20分鐘內撲滅，目前仍在清查起火原因。

廣告
  • 天母華厦晚間驚傳火警，所幸及時撲滅無大礙。（翻攝自google地圖）

    天母華厦晚間驚傳火警，所幸及時撲滅無大礙。（翻攝自google地圖）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 受困 火警 華厦 虛驚
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：民眾受困天母華厦火警？ 消防局：及時撲滅虛驚一場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.