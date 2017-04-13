民眾受困天母華厦火警？ 消防局：及時撲滅虛驚一場

2017-04-13 20:26

［記者陳恩惠／台北報導］台北市士林區中山北路七段巷內的華厦，今天晚間驚傳火警！由於正值晚餐時段，消防局不敢大意，立刻派出大量人車前往，一度傳出可能有民眾受困火場，消防局將火災等級升為3級火警，所幸20分鐘撲滅火勢，清理火場發現虛驚一場，至於起火原因仍待火調科人員深入蒐證中。

台北市消防局119勤務中心今天晚間7時8分據報，位於北市中山北路七段219巷3弄內連棟式七層樓的華厦4樓冒出大量濃煙，火舌也不斷竄出，消防局立刻派出水箱車13輛、雲梯車2輛、特種車3輛及3輛救護車，共62名救災救難人員馳往搶救，所幸火勢在20分鐘內撲滅，目前仍在清查起火原因。