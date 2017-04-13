疑天雨路滑 台61線四湖段小客車撞毀

台61線快速道路今天發生一部自小客車疑因天雨路滑自撞護欄意外，車子嚴重扭曲變形。（記者黃淑莉攝）

2017-04-13 19:39

［記者黃淑莉／雲林報導］台61線快速道路四湖段今天發生一部自小客車，疑因天雨路滑、視線不佳自撞護欄，撞擊力道猛烈，車頭、車尾扭曲變形，駕駛送醫急救幸無生命危險。

台西分局今天接獲報案，指台61線快速道路北上23.3公里處四湖段發生車禍，警方到場現場一部黑色自小客車車頭、車尾幾乎全毀，汽車碎片散落一地，一旁還停放一輛油罐車，駕駛受傷由消防隊救護送醫急救。

警方調查，自小客車甘姓駕駛疑因天雨路滑，失控自撞護欄，後方油罐車及多部車輛駕駛見狀即緊急剎車，車禍原因由警方調查中。