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建請法官別判死 律師：王景玉是病人不是惡人

2017-04-13  20:15

［記者黃捷／台北報導］小燈泡命案兇嫌王景玉遭求處死刑，士林地方法院今辯論終結，辯護律師團指出，2項鑑定報告都指出，王男罹患精神相關疾病，有妄想、幻聽等症狀，且智力商數一為68分，一為64至74分，落在輕度智能障礙邊緣，犯案時已失去辨識能力，「他是病人不是惡人」，希望合議庭避免判處死刑及無期徒刑。

律師團指出，鑑定報告指王男妄想自己是「堯」，祖籍在四川，必須殺死一名四川小女孩，就能找到三宮六院七十二嬪妃，進而傳宗接代，因認自己是皇帝，殺害庶民並不會受刑罰，才會毫不猶豫下手，所以殺害小燈炮當下，顯然已失去辨識能力。

律師團並指出，再犯可能性並不能量化，其中許多評估項目都會隨時間、環境變動，如今王男與家庭關係改善，羈押期間有在服藥控制病情，已漸有病識感，王男沒有反社會人格，並非特別難以治療，未來若加強刑前治療，再犯可能性都會降低。

辯護律師黃致豪表示，王男殺害女童其實是「弱弱相殘」，王男「是病人不是惡人」，透過判處死刑「一命換一命」，並不能預防下一個悲劇發生，「我們真的應該再剝奪王男生命？」他同意王男有罪，但希望合議庭判處有期徒刑，並著重刑前治療。

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  • 小燈泡命案兇嫌王景玉（中）遭求處死刑。（資料照，記者方賓照攝）

    小燈泡命案兇嫌王景玉（中）遭求處死刑。（資料照，記者方賓照攝）

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