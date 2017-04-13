王景玉狠殺小燈泡 檢：再犯可能性高達77％

2017-04-13 19:47

［記者黃捷／台北報導］小燈泡命案兇嫌王景玉遭依殺人罪起訴，求處死刑，士林地方法院今辯論終結，公訴檢察官論告時，指王男「剁頸」手段兇殘，且無病識感，並引用陳若璋教授的鑑定報告，指出再犯可能性高達77%，因此尊重原起訴書記載，求處死刑。

檢方表示，王男雖然有妄想症狀，但犯案時並沒有憤怒、失控等情緒起伏，與女童也無任何恩怨，卻用「剁頸」的兇殘手段，剝奪女童的生命，可歸類為兩公約中「最嚴重的犯行」。

此外，王男高中畢業、服過役，也曾在大賣場擔任電腦維修師1年多，證明智商尚可，卻從29歲起就沒再工作，靠年邁母親為生，曾因精神疾病兩度送醫，卻拒絕就醫，導致病情惡化，責任大多在自己。

王男犯案除奪走小燈泡性命，也破壞社會整體安全感，卻只在開庭時口頭表示「對不起」，甚至曾向法官說：「我覺得病情沒那麼嚴重，可不可以不吃藥？」顯然沒有病識感。

而陳若璋教授的鑑定報告中，使用3種不同架構評測，再犯可能性分別為60%、66%及77%，王男只要有機會假釋出獄，悲劇都有可能重演，因此尊重原起訴書記載，建請法官判處死刑。