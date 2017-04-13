胎壓感測器挨告侵權 「怡利電子」判賠1.6億

2017-04-13 19:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕上市公司、影音車用電子廠「怡利電子」，遭上市公司「為升電裝工業公司」指控，侵害其開發的通用型胎壓感測器及燒錄器著作權，求償4億1500萬元並要求登報道歉，智財法院認定「怡利」侵權，判「怡利」須賠償1億6600萬元，並刊登道歉啟事，仍可上訴。

「為升」表示，公司為全球第一家成功研發通用型胎壓感測器的生產的企業，胎壓感測器及燒錄器，共有83個程式，每個程式可對應不同汽車車款，程式由公司陳姓員工創作研發，「怡利」卻將機器碼程式重製修改，再將其生產的胎壓偵測器及燒錄器，出口銷售給盧森堡等10多家公司，已違反著作權。

「怡利」主張，「為升」無法證明是該胎壓感測器程式碼著作權人，且「怡利」生產的通用型胎壓感測系統仍處實車驗證測試階段，尚未上市銷售，將胎壓感測器出口給國外廠商，是委託廠商幫忙測試並非銷售。

法官認為，「為升」提出的電腦程式原始碼、機器碼及研發歷程資料，互核相符，中華工商研究院就兩公司產品進行比對，報告指出，兩產品機器程式碼相同比例高達96%以上，又「為升」胎壓感測器產品比「怡利」早上市，「怡利」又稱以「逆向分析工程」方式（於市場購買其他廠商產品，並測量、逆向破解，撰寫通信協定程式碼）開發產品，已自承是後進開發者，加上無法舉證產品是自行研發，過往新聞報導及業務人員與國外廠商電子信件，也均提及「銷售」，因此不採信「怡利」說法，判「怡利」敗訴。