飛機撞護欄 蘭嶼鄉長：早抗議這機型不適合飛
蘭嶼機場今下午驚傳一架德安航空的飛機在滑出跑道後直接撞上護欄，導致4名乘客受傷，飛機的機翼、機鼻也嚴重損壞，預估明日會有航班異動。（民眾李雲山提供）
〔即時新聞／綜合報導〕蘭嶼機場今下午驚傳一架德安航空的飛機在滑出跑道後直接撞上護欄，導致4名乘客受傷。蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧指出，其實去年鄉民就曾抗議過，德安去年換的這款新機根本無法抵擋蘭嶼的強大側風，如今還真的出事！
而針對明日的相關航班異動，德安航空表示已開始通知原本預定搭機的旅客。針對意外起因，德安航空除透露當時側風剛好在安全臨界點，也表示仍有待進一步釐清。
降落出意外 德安：當時側風在臨界點
據《聯合新聞網》報導，針對今下午發生在蘭嶼機場的飛機衝撞護欄事件，夏曼‧迦拉牧表示，去年德安航空淘汰機齡已屆的多尼爾機型，換成DHC6-400型的水上飛機，在去年12月間曾有大批鄉民聚集機場抗議，質疑新機型無法應對蘭嶼的強勁側風及亂流，根本不適合飛蘭嶼。夏曼‧迦拉牧呼籲民航局別再輕忽蘭嶼民眾及遊客的性命安全，希望藉由這次事件，換一架更安全的飛機。
由於事故發生後，飛機的機翼、機鼻已嚴重損壞，德安航空協助原本要搭乘末班機前往台東的旅客住宿，並將在明日另行安排搭機或搭船前往，而針對明日下午1點前要由台東搭機前往蘭嶼的5班班機旅客，德安航空也一一進行聯繫，告知航班異動情形。
《中央社》報導，針對這起意外，德安航空董事長郭自行則表示，今日的駕駛是位成熟飛行員，有5000小時飛行時數，沒有過飛安紀錄；而該款飛機認證規格起飛、落地側風限制為20浬/時，今下午降落時側風風速剛好在安全的臨界點，處於18浬/時降落與不行降落之間，但是否因此導致飛機偏離跑道，或是其他環境因素，或飛行員操作不當，仍有待飛安會進一步調查。
德安航空飛蘭嶼客機偏離撞護欄，乘客驚魂速離。（記者陳賢義翻攝）
德安航空19人座飛機，今日下午疑因側風太強，飛機降落時滑出跑道，撞上護欄，機鼻受損。（圖取自中央社，警方提供）
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