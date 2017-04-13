男當街被毆後疑遭擄 警方循線調查中

2017-04-13 19:06

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市中和區景新街昨晚10時許，3名男子疑似因債務關係起爭執，其中1名男子被另2人毆打，1名翁姓民眾路過看到報警，警方到場後雙方早已離去，據目擊者表示，一名男子疑似被押上車擄走，警方表示，尚未接獲擄人相關報案，目前已主動調查，鎖定嫌犯追緝中。

警方調查，被害人疑似因債務糾紛，被2名男子約在景新街KTV門口談判，後來動手男子疑似將被害人押進巷子裡，被害人女友緊跟在後，後來落荒而逃，警方獲報後趕到現場，雙方都已離開現場，至於目擊者所說的擄人部分，警方表示目前尚未接獲報案，已掌握駕駛車輛的1名沈姓涉案人身分，於4月5日租車，尚未還車，正積極循線通知到案說明。