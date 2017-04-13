| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

男當街被毆後疑遭擄 警方循線調查中

2017-04-13  19:06

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市中和區景新街昨晚10時許，3名男子疑似因債務關係起爭執，其中1名男子被另2人毆打，1名翁姓民眾路過看到報警，警方到場後雙方早已離去，據目擊者表示，一名男子疑似被押上車擄走，警方表示，尚未接獲擄人相關報案，目前已主動調查，鎖定嫌犯追緝中。

警方調查，被害人疑似因債務糾紛，被2名男子約在景新街KTV門口談判，後來動手男子疑似將被害人押進巷子裡，被害人女友緊跟在後，後來落荒而逃，警方獲報後趕到現場，雙方都已離開現場，至於目擊者所說的擄人部分，警方表示目前尚未接獲報案，已掌握駕駛車輛的1名沈姓涉案人身分，於4月5日租車，尚未還車，正積極循線通知到案說明。

廣告
  • 被害人（左）遭毆打後，疑似遭右邊男子帶上車，被害人女友緊跟在後。（記者陳薏云翻攝）

    被害人（左）遭毆打後，疑似遭右邊男子帶上車，被害人女友緊跟在後。（記者陳薏云翻攝）

  • 被害人（右）遭毆打後，疑似遭左邊男子帶上車，被害人女友緊跟在後。（記者陳薏云翻攝）

    被害人（右）遭毆打後，疑似遭左邊男子帶上車，被害人女友緊跟在後。（記者陳薏云翻攝）

  • 3人在白車旁談判。（記者陳薏云攝）

    3人在白車旁談判。（記者陳薏云攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 擄人 新北 毆打
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：男當街被毆後疑遭擄 警方循線調查中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.