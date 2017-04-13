國防部遭擅闖 官員：若無攜械，衛兵將以格鬥技制伏

國防部今日下午3點1分左右，遭一名吳姓男子翻牆闖入。圖為黑鷹直升機降落在國防部。（資料照，國防部提供）。

2017-04-13 18:44

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日下午3點1分左右，遭一名吳姓男子翻牆闖入，駐守國防部的憲兵在3點10分左右逮捕吳男，交由北市警局中山分局大直派出所偵辦。而經軍、警查證，吳姓男子為中華民國籍，並非如吳姓男子本人宣稱「來自中國安徽」。

官員透露，依國軍現行衛哨相關規定，衛哨兵發現外人闖入營區時，除即時通報，並研判擅闖營區者是否攜帶武器，如無攜械，衛哨兵會以「綜合格鬥」將闖入者制伏。該官員說，國軍自前年起，已全面要求志願役官兵學習綜合格鬥，並定期鑑測。

如闖入者有攜帶武器，官員說，衛哨兵將遵照「用槍時機」防衛，並通知待命班出動協助。今日則採「2對1（2人逮補1人）」的方式逮捕吳男，經查，該名男子未攜帶其他器械，最後交由警方協助處理。