「小燈泡」走一年 母親今揭心路「忍痛、忍恨」

2017-04-13 18:41

〔記者吳政峰／台北報導〕北市內湖女童「小燈泡」去年3月和母親王婉諭外出，不幸慘遭男子王景玉殺害，外界對王婉諭事後的堅強態度出現諸多討論，但她始終未為己辯駁，時隔1年，王婉諭突於13日發表一篇逾2600字的聲明，披露自己心路「忍痛、忍恨關注被告」，是為了思考預防此類犯罪的方法。

王婉諭說，悲劇降臨的悲嘆與嗟嘆不足為外人道，在親友支持下，選擇較為艱難的道路，即為揭開王景玉的生命史與人格發展歷程，試圖發掘犯罪成因及重大機轉，尋求根本預防此類犯罪的方法。

王婉諭表示，這條路必須忍痛、忍恨關注王景玉與其背後的社會關係網，卻也同時承受某些輿論的嘲諷與指責，更可能引起司法人員的誤解。

「對於死刑沒有定見」，王婉諭不希望被貼上廢死或支持死刑的標籤，但也反對「除之而後快的」心理，她指出，王景玉家庭支持度低、課業退步、屢屢輟學、交友不慎、接觸毒品、工作失利，這些情況看在專家眼裡，皆非典型嚴重的狀況，仍鑄下大錯，顯見有社會連帶之疏漏與問題。

王婉諭建議，政府應當建立資料庫、標註並關懷高危人群，給予一定的社會支持，而非等到事發後，才以除錯除害棄置「不良品」的心態來遏止犯罪，「我們需要拆彈人員，而不只是等到爆炸之後清理現場」！