不滿全聯徐重仁失言 網友嗆「誰到全聯我殺誰」

2017-04-13 18:28

〔記者王冠仁／台北報導〕全聯總裁徐重仁日前在新書發表會上失言，聲稱「年輕人很會花錢」，引來軒然大波；儘管徐重仁今天親上臉書道歉滅火，謙稱自己是「失言的老闆」，但仍有部分網友不領情。

今天下午4點多，在巴哈姆特網站上有一名網友發言，聲稱「為了教訓徐重仁這個不要臉的慣老闆，我決定於近期隨機挑選全聯門市對裡面進行無差別爆裂攻擊，不想受害就別去全聯消費，誰敢到全聯消費我就殺誰！聽清楚了嗎？」

這名網友還說，「這個世界需要正義，然而正義並不會白白送給你，為了完成這偉大的任務，一定得有人來實現才行，這正是我們的使命，歡迎大家響應。」

儘管有其他網友提醒此舉恐觸法，但他隨後又更新貼文回嗆「歡迎抱緊（應為報警）處理，要抱緊幾次都沒關係，相信我，鬼島法律是只是參考用的而已！」

警方說，這名網友的舉動已經明顯觸犯恐嚇公眾罪，將根據IP循線將他約談到案。