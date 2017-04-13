飛機差點衝入海裡！ 蘭嶼班機旅客慶幸撿回一命

德安航空19人座飛機，今日下午因側風太強，飛機降落時滑出跑道，撞上護欄，機鼻受損，所幸無人受傷。（圖取自中央社；李雲山提供）

2017-04-13 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕蘭嶼機場今下午驚傳有一架飛機滑出跑道後，直接撞上護欄，所幸機上乘客並無大礙，不過據當地民宿業者指出，幸好當時飛機不是衝向另一邊，否則衝入海裡就不堪設想！搭機旅客也直呼撿回一命。

台東消防局於今下午4點35分獲報，1架落地德安航空飛機疑因風太強，在偏離跑道後衝撞護欄，所幸警消人員到場救援後，確認旅客雖有受傷，但均無大礙。

《中央社》報導指出，蘭嶼兩隻魚的民宿李姓業者指出，今下午3點多接獲住宿客來電告知飛機撞上護欄時，便趕緊前往機場，到場一看真的是嚇了一跳，因為當時另一邊就是海，幸好飛機不是往左邊偏離，否則一路衝向海裡後果將不堪設想。而機上乘客下機時，看到另一邊是海，也都驚魂未定的感謝老天爺。業者也提到，針對這起意外，德安航空在現場發放給每個人新台幣5000元慰問金。

報導提到，台東縣消防局對此表示，機上當時有17名乘客、2名機組人員，4名傷者包含3女1男，只有一名男性因腳部疼痛被送往蘭嶼衛生所，其餘傷者在航空公司發放慰問金後已陸續離去。

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