| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

每月開支要10萬 妻幫夫自殺詐1200萬保險金

2017-04-13  18:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕60歲的車床工廠老闆王義祥，去年11月底被人發現身中多刀慘死自家工廠內，檢警原懷疑是前員工下毒手，經連月調查後，發現竟是王男久病厭世，且家庭每至少要10萬元開支，王決定犧牲生命假裝遭殺害，再由妻子領出1200萬的保險金。橋頭地檢署今偵結，將王妻依幫助他人使之自殺罪嫌提起公訴，並向法院請求重刑。

橋檢指出，死者王義祥因長年罹患下背脊椎炎、右肩滑液囊炎等疾病，使得工作行動不便，且經營的鐵工廠為家中主要經濟來源，但鐵工廠收入不定，需負擔家庭每月高達約10萬餘元的龐大開銷；王男在83年至105年間，陸續投保人壽險、意外險，保險金額合計1200萬元，因此遂萌生自殺獲領鉅額保險金的念頭。

去年11月25日上午，王男把詐領保險的念頭告訴妻子後，王妻不但沒有勸阻丈夫打消死意，反而跟他一起謀劃作案過程；2天後，王男服下妻子給他的6顆安眠藥後， 兩人合力將工廠內桌、椅、電視機、電風扇等物翻倒，並將啤酒、保力達酒、高梁酒酒瓶、食物、筷子散落一地，假造有兩人以上前來飲酒，因與死者產生紛爭，而打翻現場物品的假象。

殺人現場營造完成後，王就躺在地上，拿刀朝自己頸部、後頭枕部砍了20多刀，王妻再拿塑膠繩，將丈夫的雙腳綑綁併攏、雙手綑綁在藤椅兩側扶手，假造王男被他人綑綁、推倒，並持刀殺害的假象。

王男後因安眠藥效發作，加上血流不止，最後休克死亡；而王妻則在綁完丈夫後就離開工廠，企圖製作不在場證明脫罪，但因鐵工廠及其住處附近監視器畫面有拍到王妻在案發後離去的身影，且並沒有人進出工廠和王男有過接觸，因此認定王妻涉有重嫌，偵結後將他起訴並請求重刑。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保險金 自殺 詐保險金 詐領保險金
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：每月開支要10萬 妻幫夫自殺詐1200萬保險金


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.