每月開支要10萬 妻幫夫自殺詐1200萬保險金

2017-04-13 18:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕60歲的車床工廠老闆王義祥，去年11月底被人發現身中多刀慘死自家工廠內，檢警原懷疑是前員工下毒手，經連月調查後，發現竟是王男久病厭世，且家庭每至少要10萬元開支，王決定犧牲生命假裝遭殺害，再由妻子領出1200萬的保險金。橋頭地檢署今偵結，將王妻依幫助他人使之自殺罪嫌提起公訴，並向法院請求重刑。

橋檢指出，死者王義祥因長年罹患下背脊椎炎、右肩滑液囊炎等疾病，使得工作行動不便，且經營的鐵工廠為家中主要經濟來源，但鐵工廠收入不定，需負擔家庭每月高達約10萬餘元的龐大開銷；王男在83年至105年間，陸續投保人壽險、意外險，保險金額合計1200萬元，因此遂萌生自殺獲領鉅額保險金的念頭。

去年11月25日上午，王男把詐領保險的念頭告訴妻子後，王妻不但沒有勸阻丈夫打消死意，反而跟他一起謀劃作案過程；2天後，王男服下妻子給他的6顆安眠藥後， 兩人合力將工廠內桌、椅、電視機、電風扇等物翻倒，並將啤酒、保力達酒、高梁酒酒瓶、食物、筷子散落一地，假造有兩人以上前來飲酒，因與死者產生紛爭，而打翻現場物品的假象。

殺人現場營造完成後，王就躺在地上，拿刀朝自己頸部、後頭枕部砍了20多刀，王妻再拿塑膠繩，將丈夫的雙腳綑綁併攏、雙手綑綁在藤椅兩側扶手，假造王男被他人綑綁、推倒，並持刀殺害的假象。

王男後因安眠藥效發作，加上血流不止，最後休克死亡；而王妻則在綁完丈夫後就離開工廠，企圖製作不在場證明脫罪，但因鐵工廠及其住處附近監視器畫面有拍到王妻在案發後離去的身影，且並沒有人進出工廠和王男有過接觸，因此認定王妻涉有重嫌，偵結後將他起訴並請求重刑。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980