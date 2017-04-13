闖入國防部男子為台灣人 疑有精神疾病強制送醫

2017-04-13 18:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕今日下午闖入國防部的吳姓男子，經警方介入調查，是31歲的台灣籍人士，並非對方自稱的「安徽人」。警方初步調查，吳姓男子有精神方面疾病，已通知對方家屬，並強制送醫治療。

吳男是在今日下午利用臉書開設一段長約20分鐘的直播，影片後半段他來到位於北市大直的國防部，先稱讚環境優美，下一秒突然就說「你相不相信我爬進去？」，且就在成功翻牆後進入後，還說要「我今天要去暗殺國防部長」。

吳男進入國防部後邊逛邊直播，沒有受到任何阻攔，還因為口渴，和裡面的人說「長官你好，可以喝一杯水嗎」，並謊報自己是剛報到的人員，對方則跟他說可以到福利社購買，完全沒有識破。

吳男後來又走了一小段路，才有衛兵衝上前來告知「不能播」，下一秒吳男就被帶往室內問話。