闖入國防部男子為台灣人 疑有精神疾病強制送醫
2017-04-13 18:17
〔記者劉慶侯／台北報導〕今日下午闖入國防部的吳姓男子，經警方介入調查，是31歲的台灣籍人士，並非對方自稱的「安徽人」。警方初步調查，吳姓男子有精神方面疾病，已通知對方家屬，並強制送醫治療。
吳男是在今日下午利用臉書開設一段長約20分鐘的直播，影片後半段他來到位於北市大直的國防部，先稱讚環境優美，下一秒突然就說「你相不相信我爬進去？」，且就在成功翻牆後進入後，還說要「我今天要去暗殺國防部長」。
吳男進入國防部後邊逛邊直播，沒有受到任何阻攔，還因為口渴，和裡面的人說「長官你好，可以喝一杯水嗎」，並謊報自己是剛報到的人員，對方則跟他說可以到福利社購買，完全沒有識破。
吳男後來又走了一小段路，才有衛兵衝上前來告知「不能播」，下一秒吳男就被帶往室內問話。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 女大生整脊整到下體出血 推拿師涉性侵判4年
- 德安航空飛蘭嶼班機 偏離跑道衝撞護欄
- 不滿直播片被分享看笑話 男子涉嫌恐嚇高中生
- 臉書辱姐「只要錢到位，什麼姿勢都會」判刑
- 疑沒注意來車穿越阿里山公路 婦人遭撞死
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新影片曝光！亞裔醫被拖下聯航前 員警說這些...
- 聯航強拖亞裔醫下機 川普終於說話啦！
- 「轟」狂兄弟 今拚推高紀錄
- 醫病》朝醫學中心邁進 陽大腎臟移植手術成功
- 放棄當義務警察 周元5月唱從軍樂當陸兵
- 馬來西亞學生國際賽獲獎 跨海來取經
- 財政部23日路跑 開放千人現場報名
- Baby驚喜抱兒入鏡！暖心喊話跑男別欺負迪麗熱巴
- 新北市紀錄片獎優選名單揭曉 每部拍攝獎金33萬
- 萬安演習街道變空城 正妹飆車被攔高喊「快到了！」
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 立院初審刑訴法修正草案》羈押審查程序 被告律師可閱卷
- 蔡康永驚爆 林志玲和言承旭已經無關了
- 丈夫被爆公款私用？阿帕契姐嘆「看戲傻子隨之起舞」
- Uber改單趟報價 不同租賃業者價錢差很大
- 模擬3萬年前造船 狹長竹筏16日下水試划
- 詹惟中看春風感情運 「不用結婚但要生孩子」
- 中壢廠大火 泰豐捐環境維護費1945萬元
- 聯合航空乘客掛彩 其實受傷可避免
- 陰謀論？聯航濺血醫生被爆暗黑史 外媒揭露....
- 反空污作戰 政府將嚴管全國6000座鍋爐排放
- 長榮空服員染麻疹 在家隔離
- 台股量能回溫 前3月證交稅創近3年新高
- 木村拓哉也會老 帥臉劣化垂肉見客
- 不操心個人去留 漢翔董座廖榮鑫：對公司有信心
- 美國搭機遇超賣 作家報上名馬上有位置
- 結婚花費門檻降 調查：8成受訪者預算30萬
- 原民部落搬進校園 中原大學這堂課用吃的
- 畜產公司董座換人8天搞定 挨批綁樁
- 台股收盤上漲19.00點 報9836.68點
- 「頂新」臭名遠播 集團悄悄停用
- 李明哲案 中國國台辦跳針閃躲
- 寇特羅素加盟《星際異攻隊2》 導演美夢成真
- 公辦民營 玉里三民國小8月引進KIPP
- 受《海邊的曼徹斯特》啟發 美夫婦放火燒房殺殘障養子
- 幫食安把關 海大食安所首度招生
- 夜店業怨汙名化 議員促重新定義
- 朝鮮危機 川習通電促和平解決
- 原能會：載運容器為核廢外運先期作業
- 顏聖冠爆料 柯市府又有出走潮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：闖入國防部男子為台灣人 疑有精神疾病強制送醫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分