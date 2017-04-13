超跑災難日？ 法拉利剛撞車 保時捷與BMW再互撞

2017-04-13 18:40

〔記者鄭景議／台北報導〕今日中午12時，才有一台紅色法拉利在北市永吉路與忠孝東路口，撞上機車；不料才過了一個多小時，又有一輛黑色保時捷與黑色BMW互撞，短短一日，就發生兩件超跑車禍，而且時間相距甚短，十分巧合。

據了解，下午一時許一名19歲的王姓男子，開著黑色BMW於堤頂大道由南往北行駛，經過民權東路六段的紅綠燈前，居然試圖直接闖紅燈，由30歲的王姓男子所駕駛的黑色保時捷，正好由民權東路六段上由東往西行駛，一時之間閃避不及，直接撞個正著。

監視器畫面中可以看出，BMW過了紅綠燈後，沒有減速就直接撞上保時捷左側車身，造成保時捷車身受損，BMW右車頭也凹陷；BMW車主王男事後向警方表示，車子是跟朋友借的，當時沒有看到紅燈，就直直開出去，看見保時捷時已經來不及了；保時捷車主王男則說，他當時綠燈剛起步，莫名其妙就被撞上了，完全不知道發生甚麼事情。

警方對兩人進行酒測，雙方酒測值皆為0，兩人也都沒有受傷，警方表示，將會繼續釐清肇事責任，依法辦理。

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