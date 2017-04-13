徐耀昌勉4位新任分局長 盡速掌握轄區狀況

苗栗縣長徐耀昌（左三）接見苗栗縣警局新到任的四位分局長。（記者張勳騰攝）

2017-04-13 19:00

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局最近異動四位分局長，縣長徐耀昌今天接見縣警局竹南、頭份、通霄及大湖4位新到任分局長，期勉他們盡速進入並掌握轄區狀況，做好治安及交通維護工作，讓民眾有感。

苗縣警局指出，頭份分局長賴銘助、通霄分局長鄭鴻文是苗栗子弟返鄉服務，竹南分局長陳宏賓由大湖分局調任，接任大湖分局的楊贊鈞則是初次升任分局長，職務歷練都相當完整。

徐耀昌表示，4位分局長學經歷豐富，期勉勤走轄區，了解地方民情，「無縫接軌」推動治安、交通及為民服務工作，尤其大湖、南庄鄉每逢假日易塞車，交通維護需更加費心，頭份、竹南鎮人口多、事情多，盼能以高EQ為民消弭紛爭。

徐耀昌今天也頒發獎金表揚破案有功人員，其中竹南派出所巡官范植英等人於4月11日查獲鍾姓毒品通緝犯等3人，並起出一級毒品海洛英、安非他命等物。

此外，大同派出所警務員兼所長徐國明等人查獲嫌犯林姓兄弟2人，起出金牛座改造手槍1支、土造子彈41顆、已擊發土造彈殼31顆、海洛英、安非他命等物。