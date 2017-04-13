離譜！養護中心顧人顧到不見 走失婦被學甲警找到

2017-04-13 17:41

〔記者楊金城／台南報導〕離譜，養護中心顧人竟顧到不見了，68歲王姓婦人今從養護中心出走，溜到3公里外的學甲市區閒逛，嚇得養護中心急報案、派人尋找，幸好被學甲警分局警員賴修生、王珮鈞找到人，通知其家人和養護中心將老婦帶回。

警方調查，是婦人自己偷跑出來，疑因失智導致行為像小孩子，想要出去玩，才跑出養護中心，無意間走到學甲區散散心。

員警賴修生、王珮鈞今天巡邏經過學甲區大灣里時，眼尖發現王婦獨自一人站在路旁，上前關心，避免王婦可能發生意外。她因失智迷途，根本說不出身分，將她帶回學甲派出所照顧，真正成了「人民保母」。

員警最後是無意中在老婦身上找到養護中心的紙張，經連絡養護中心才查出她的身分，復經聯繫家屬到所確認，其家人和養護中心很感謝員警機敏，及時尋獲並悉心照料老婦，結束一場驚魂記。

學甲警分局長楊青垂說，民眾應多關懷家中長者並留意其行蹤，避免讓長者單獨外出，並在隨身物品中留下家屬聯絡電話或地址，或利用「愛的手鍊」避免長者迷途走失。