民眾痛恨殺童兇手 小燈泡母：令我深感痛苦

2017-04-13 17:35

〔記者吳政峰／台北報導〕男子王景玉去年3月在北市內湖殺害4歲女童「小燈泡」，小燈泡母親王婉諭今天（13日）透過委任律師發表聲明，指控媒體聚焦家屬反應，導致民眾「歧視」與「仇恨」王景玉，令她壓力極大，至今仍「深感痛苦」。

王婉諭指出，案發至今「無一日不悲慟」，為了淡化悲傷，尋求專業心理諮商，自認復原創傷遙遙無期，社會大眾卻認為她應該仇視殺害女兒的兇手，並應支持司法除之而後快，反忽略聚焦犯罪成因分析與預防再發的呼籲。

王婉諭表示，社會大眾不明究理的指責，甚至出現非理性的批評，對她來說，無疑是二次傷害。

民眾憤怒的原因，王婉諭歸咎於媒體報導，讓民眾過度關注被告與被害人家屬言行，產生煽動仇視與歧視被告情形，激化輿論，反造成家屬壓力。

由於王婉諭身為司法改革國是會議第一分組委員，15日將提案「防免新聞媒體不當或違法影響偵查及審判」，不排除擬用法律限縮民眾知的權利，突然於13日發表上述言論，時機點非常巧合。