媒體質疑推「法官法」又放棄 高榮志：勿倒果為因

2017-04-13 17:26

〔記者溫于德／台北報導〕針對今有媒體報導，昨天司改國是會議第三組開議時，有教授質疑民間司改會「當初推動《法官法》時，壟斷評鑑司法官業務，為何現在要放棄？」司改會執行長高榮志稍早表示，「《法官法》是主張人民直接請求評鑑」、「司法院要把人民擋在外面」，媒體報導勿倒果為因，應予更正。

高榮志解釋，民間司改會當年推動《法官法》是主張人民直接請求評鑑，一直以來司改會更認同人民主動請求評鑑；且《法官法》不應是「法官保險法」，當時會協商《法官法》草案，也因司法院要把人民擋在外面，因此司改會早在100年時就曾召開記者會主張「禁止人民直接投訴有問題的法官，無法發揮個案評鑑的效果」、「掌管法官懲戒的職務法庭全部都由職業法官擔任，還是官官相護」、「全面評鑑流於司法院自己黑箱評核，三年才一次，評鑑結果不公開」、「評鑑委員會仍設在司法院下，欠缺客觀中立、無法發揮評鑑效果」、「拒絕改革法官考試制度，恐龍法官透過考試生生不息」等5點。

高榮志最後表示，昨天的決議，正是司改會向來的主張，說服了在場尤其是非法律人的委員把折衷版改回原初版，媒體報導顯然倒果為因。