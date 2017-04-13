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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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女房東誤以為房客被挾持 烏龍報案後做這件事…

2017-04-13  17:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區永樂路一名陳姓女房東，3月23日凌晨接獲出租套房的房客來電，但過程中對方完全不發出聲音，她擔心房客是否因人身安危遭到脅迫而趁隙求救，趕緊報案，要警察快點把人救出來。

中壢警分局中壢派出所獲報，警員宋美佳、陳律君前往該出租套房，到場後發現房間根本沒有人，經過聯繫找到房客本人，才知道對方根本就在公司上班，因為規定上班時間不能講手機，不知為何誤觸手機撥出電話給房東，一切只是個誤會，人身沒有受到任何威脅。

整起事件有驚無險，幸好只是個誤會，陳姓女房東為感謝員警積極的處置，託花店送了一盆寫有「警民團心」卡片的蝴蝶蘭給中壢派出所，表達對於兩警的感謝。

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  • 女房東誤以為房客被挾持，烏龍報案後送花向警員表示謝意。（記者李容萍攝）

    女房東誤以為房客被挾持，烏龍報案後送花向警員表示謝意。（記者李容萍攝）

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