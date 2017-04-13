情侶吵架 她竟想用「搶案」來留住男友

2017-04-13 17:38

〔記者王冠仁／台北報導〕51歲江姓女子前天因李姓男友想剪髮，推薦他到台北市桂林路一間大賣場內百元剪髮店，江女還從李男蘆洲住處開車載他，大老遠跑來萬華剪髮，當時李下車剪髮，江在車上等待。

不過，李剪髮完卻不甚滿意，回到車上與江爭吵，李氣憤下車；江不甘男友離去，打電話要他回車上，但李一回車上，兩人又再次大吵，李再次下車。江還是想「留住」男友，居然打電話報警，聲稱自己遭街友行搶，隨後再打電話給男友「我剛剛被搶了！」李嚇得跑回車旁，轄區警方聽聞發生「搶案」也火速派員趕到。

江女告訴警方，當時她與男友爭吵男友下車後，她坐在車上駕駛座上，忽然有名穿著米色上衣、類似街友的男子，打開她副駕駛座的車門，搶走她放在副駕駛座車門置物櫃上的5千元現金，隨即落跑。

承辦員警聽聞江女敘述覺得可疑，因為過往隨機開車門行搶的搶案，搶匪大多是搶奪駕駛人的隨身包包與財物，且一般人鮮少會把紙鈔放在車門旁置物櫃，「怎麼知道車門旁有放錢？」

警方調閱監視器畫面追查，發現案發時間前後，只有李男因剪髮與吵架上下車，除此之外沒有其他可疑人士靠近，更沒有街友出現。警方帶著江女看監視器，問她到底怎麼一回事，她發現紙包不住火，最後才說因為跟男友吵架看男友跑掉，急著想留住男友才謊報。警方雖然同情她，但仍將她依誣告罪嫌送辦。