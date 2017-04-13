「碰！」小黃疑闖紅燈狠撞 女騎士彈飛跨整個路口
2017-04-13 17:02
［記者陳恩惠／台北報導］台北市承德路與大度路口，今天清晨發生一起嚴重車禍，一輛計程車與機車在路口發生碰撞，撞擊力道之大，讓女騎士當場從擦撞的路口，直接滑到下個路口才停住，全身受挫、腦部重傷昏迷，一動也不動地躺在地上，民眾見狀緊急呼救送醫，計程車司機酒測值為零，雖未喝酒卻疑似闖紅燈，肇事的真正原因仍待警方送交大分析鑑定。
北投警分局交通分隊說，女騎士頭部嚴重受創，全身多處擦傷，目前仍進行腦部手術，由於女騎士傷勢嚴重，警訊後，依重傷害罪將李姓運將移送士林地檢署複訊。
警方說，這起車禍發生在今天上午6時30分許，位於北市北投區承德路七段、大度路及洲美快速道路口前的三叉大路口，50歲的唐姓女騎士由大度路9號某駕訓班前的路口，正欲左轉至大業路口時，遭同向往台北方向、53歲的李姓男子駕駛的計程車當場撞上。
警方說，唐姓女騎士雖然剛起步，但計程車疑似闖紅燈、高速往前直行，雙方撞擊力道之大，讓人車當場彈起，唐女安全帽也噴飛，更因此滑行長達50公尺才停下，當場躺在地上毫無動靜，對向停等燈號的汽車駕駛見狀，趕緊求救。
李姓運將說，當時他從淡水方向走大度路，欲右彎上洲美快速道路時，疑似趁著紅燈剛亮起時快速通過，沒想到右彎處的小路口竟有部待轉的機車，想要減速已來不及，警方目前正積極調閱周邊監視器，以釐清車禍發生原因。
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