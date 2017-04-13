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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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草埔隧道南端貫通 貫通石贈求好孕者

2017-04-13  17:34

［記者陳賢義／台東報導］南迴公路拓寬工程如火如荼趕工中，台東安朔至屏東草埔間隧道工程，經工程人員辛勤趕工，南端隧道日前完成貫通，公路局人員除了開心慶祝，也取出部份貫通石，要與台東地區民眾分享；公路局西濱工程處處長陳保展表示，相傳貫通石可以助孕，希望這份心意能為台東年年人口流失的台東帶來好運。

造價高達52億元的草埔隧道工程，全長4.6公里，驚人的出水量，每分鐘高達27噸，約兩小時就能灌滿1座標準游泳池，僅次於新永春和雪隧工程大出水，工程人員施工鬥智，史上前三備感艱辛。施工團隊日以繼夜，努力奮戰日前傳來好消息，南端隧道終於貫通，怪手破壁瞬間，工程人員激動拭淚。

開香檳慶祝貫通，公路局也不忘了與台東民眾分享，將埋藏在地底四點五億年的堅固硬頁岩「貫通石」，贈予有意「增產報國」的婦女。工程人員說，隧道貫通石被工程界視為吉祥物，除能升官發財，也盛傳放在夫妻共眠的床底下能有好「孕」。陳保展表示，目前南端隧道已完成貫通，只剩北端難度最高的部份，因為都是最破碎地帶，預計明年3月峻工；另有需要貫通石的民眾，可至公路局台東工務段和縣政府領取，盼能讓人口嚴重流失的台東帶來好運。

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  • 草埔隧道南端貫通，公路局贈貫通石助好「孕」。（記者陳賢義攝）

    草埔隧道南端貫通，公路局贈貫通石助好「孕」。（記者陳賢義攝）

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