馬英九洩密案 北院明下午開庭

2017-04-13 16:46

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署上月14日起訴前總統馬英九涉洩密、教唆洩密案，台北地院定明日下午首次開庭進行準備程序，預計將由馬英九與辯護律師對起訴犯罪事實、證據的證據力、適用法條罪名表示意見，並由檢、辯各自提出要聲請傳喚的證人、要調查的證據。

北檢起訴認定，2013年8月31日深夜，剛從時任檢察總長黃世銘報告得知特偵組尚未偵結的「特他61號」刑事案件偵查秘密，隨即向時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強洩漏偵查中的秘密，涉嫌洩密。

9月4日馬又教唆黃世銘向江宜樺報告案情，涉教唆洩密，北檢依刑法洩密罪、教唆洩密罪、違反通訊保障及監察法、個人資料保護法等罪嫌，起訴馬英九，最重可處3年有期徒刑。

台北地院分案由曾承審台北市信義區夜店殺警案的法官唐玥獨任審理，定明天開庭。馬英九曾於2007年2月因台北市長任內特別費案被起訴，但獲判無罪定讞，時隔10年再次被提起公訴，也成為解嚴後第3位被起訴的卸任元首。

黃世銘8月32日、9月1日2度向馬洩密、9月4日向江宜樺洩密案，已被判有罪定讞，判刑1年3月、得易科罰金45萬元；馬則因是時任總統，享有刑事豁免權，直到卸任後，北檢去年12月才以被告身分傳喚馬進行調查，上月起訴。

立法委員柯建銘另案對馬英九提起刑事自訴，自訴範圍是9月1日涉教唆黃世銘第2度向馬洩密，以及9月11日馬在國民黨考紀會前開記者會加重誹謗柯，台北地院今牛3月28日判馬無罪，柯建銘已表明上訴到底。

檢方偵查時，馬否認犯行，指黃世銘向他說報告內容非刑事不法，而只是行政不法，他未注意到報告中有後續偵查作為；他請黃向江報告，則因他認為江是黃的直屬長官，才會請黃補程序。

但檢方調查，馬在黃世銘呈交的書面報告上，親自在多處以紅筆劃線、加框註記、標繪重點，馬於同年10月2日上廣播電台接受周玉蔻專訪，周問「黃是否告知9月2日將傳喚相關人？」馬說：「他在他的報告中有提到」，證明馬明知案件還在偵查；檢方認定，馬英九身為哈佛法學博士、曾任法務部長3年，卻置檢察一體與偵查不公開原則於不顧，涉犯洩密等罪嫌疑重大，將馬提起公訴。