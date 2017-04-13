涉弒親獲釋 王忠義駁檢警所提疑點
2017-04-13 16:46
〔記者陳鳳麗／南投報導〕官司出現逆轉的弒母嫌犯王忠義，停押後返家過了1夜，今日反駁檢警所提的種種疑點，還稱他在檢警偵辦期間是「被自白」，法醫都說母親身上沒有抵抗傷和防禦傷，檢警則說，法醫解剖報告顯示瘀傷是壓制造成。
王忠義今日受訪，侃侃而談了40分鐘，就媒體報導和檢警提出的疑點，一一提出反駁。其中檢警說，王母肩、頸和上背瘀血，且沒有擦傷，他解釋，沒其他擦傷是因水中石頭是圓的，不一定會刮傷，而法醫也說母親遺體沒有抵抗傷和防禦傷。
至於為母親投保，並非要詐預保險金，而是因家中只有自己和母親沒有投保，而準備上阿里山坐小火車，才幫自己和母親投保。
檢警對王忠義頻放話感為無奈，並透露，王母若是摔入淺潭中，就算石頭圓的沒有擦傷，何以身醒其他部位都沒瘀傷，只有肩頸上背瘀傷，況且法醫在解剖報告寫明瘀傷是壓制所造成。
投保一事則是保險員告知，曾請他為母親投保旅遊平安險就好，他卻堅持要保長期險，並向公司投訴，最後才讓他投保50萬元的微型傷害險。
另外，王忠義提及「被自白」，指因太太身體有恙也掛了號，為讓她快去就醫才會被自白。檢警回應，其實當天筆錄譯文多達6、70頁，王說的不合理處都被警方一一吐槽，最後他才承認，何來「被自白」。
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