超跑女神涉詐財6200萬 首開庭全盤認罪願賠錢

2017-04-13 16:39

〔記者張文川、溫于德／台北報導〕37歲「超跑女神」林思吟以驗資為幌子，詐騙得手6203萬元，台北地檢署日前依詐欺取財罪嫌將她起訴，台北地院今首度開庭並安排調解，林思吟全盤認罪，並願意賠償，但目前羈押中無法籌錢，也無法請家人代勞。

調解時9名被害人與林女達成確認債權，但被害人質疑她藏錢，被騙最多2780萬元的王姓女被害人說：「如果她還不出錢，就讓她一直關下去」。

林女被控對外自稱是在杜拜經商的貿易公司執行董事，對外募集驗資款，宣稱有管道借錢給有資金需求的公司參與現金增資，每月利息2至4%，待增資完成，出資人即可領回出資款，並可額外再抽取8%佣金；2010年至2015年間詐騙多人，吸金逾6200萬元。

林女調解時與到場的9名被害人達成確認債權，被害人當庭提出要告刑事附帶民事求償；其中王姓女子被騙2780萬最多，陳姓男子被騙1100萬、胡姓女子被騙1000萬，其餘各騙33萬至400萬元，林女全部認帳，願意全額賠償，但因現仍羈押在台北女子看守所，無法籌錢還債。法官定下月再擇日開庭。

被害人在庭外質疑，林思吟究竟將錢藏於何處？是否還有共犯？認罪願賠款是否是為了爭取交保的手段？希望法官幫忙找到不法所得的去向。

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