被控代操期貨、投資咖啡豆詐財 瓜地馬拉籍男遭約談

2017-04-13 16:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市淡水區斯特捺德國際有限公司，被控於102至迄今年間，打著代操期貨與投資瓜地馬拉咖啡豆買賣為由，吸金詐財約7千萬元，受害者逾30人，檢調今依違返銀行法、詐欺等罪嫌，約談斯特捺德公司瓜地馬拉籍負責人葛倫志（RODRIGO GALVEZ HERNANDEZ）、葛的黃姓合夥人、莊姓同學及員工等4人。

被害人指控，102至104年間，葛倫志透過黃姓合夥人與莊姓同學，對外宣稱能代操期貨，每單位10萬元投資，每月可保證獲取3～6%利潤，1～2年就能還本，吸金3、4千萬元，起初葛都有提供獲利，前年開始卻聲稱代操期貨虧損，他們要不回成本憤而提告。

另有受害人指控，104年至迄今，葛倫志又稱可引進家鄉咖啡豆，並已在香港設立公司，可透過三角貿易，自瓜地馬拉船運咖啡豆至香港，再從香港將咖啡豆賣至世界各國，但手頭資金不足，向他們借錢代墊船運費，聲稱借期30至70天，可獲利30%，為取信於他們，葛還特別自瓜地馬拉進口少量咖啡豆，以證實確有經營咖啡豆買賣，前後借款近3千萬元，最後卻未依約還款。因部分借款人有拿回借款，部分未能拿回，檢調將再調查釐清，雙方究竟是單純借貸關係，還是涉及詐欺。

台北地檢署今指揮調查局新北市調查處搜索斯特捺德國際公司等4處，並以犯罪嫌疑人及證人身分，約談葛倫志等4人，預計晚間移送北檢複訊。