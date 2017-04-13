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汽修工情緒不穩開瓦斯鬧自殺 強制送醫

2017-04-13  16:24

〔記者蔡宗勳／太保報導〕嘉義縣太保市某汽車修護工廠的工人，今天下午2點多疑因情緒不穩鬧自殺，打開改裝瓦斯車後車廂開啟瓦斯，致空氣中瓦斯味瀰漫，嘉義縣消防局據報趕抵現場，一面和警方配合，將工人拉出車外，並佈水線噴灑、降低空氣中瓦斯濃度，雖然閃燃、爆炸危機解除，但工人情緒十分躁動，幾個人幾乎壓制不住，只好強制戒護就醫。

據了解，3點50分抵達醫院，工人情緒依舊火爆，醫護人員費了一番功夫才能施打鎮靜藥劑。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
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  • 鬧自殺汽俢工不願意下車，警、消和民眾合作費一番功夫拉出來。（記者蔡宗勳翻攝）

    鬧自殺汽俢工不願意下車，警、消和民眾合作費一番功夫拉出來。（記者蔡宗勳翻攝）

  • 汽修工情緒不穩定，強制戒護就醫。（記者蔡宗勳翻攝）

    汽修工情緒不穩定，強制戒護就醫。（記者蔡宗勳翻攝）

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