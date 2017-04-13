王景玉當庭認錯：我不應該殺人

2017-04-13 16:33

［記者黃捷／台北報導］小燈泡案今開庭，審理階段接近尾聲，兇嫌王景玉當庭表示：「我錯了，不應該殺人！」而小燈泡母親王婉諭則哽咽表示，希望合議庭關注王的生命史，找出犯罪成因，並審慎考量他目前尚無病識感，思考如何讓悲劇不再發生。

王男辯護律師指出，王男經鑑定確認罹患精神相關疾病，國內多篇論文皆指不宜對精神病患判處死刑，建請法官參酌後判決。

王男今當庭表示：「我認罪，我錯了！」法官問他：「你知道認罪是什麼意思？」王男回應：「就是我殺人了，應該受到法律制裁。」法官再問：「你為什麼殺人？」王男卻說：「我生病了。」

王男說：「他當時認為，要殺了女童能傳宗接代，但現在受到法律制裁，已經知道不能殺人。」法官又問：「所以如果沒法律，你就會認為可以殺人？」王男回應：「不行，人家活的好好的，不能因為自己要傳宗接代，就把人殺了。」

小燈泡母哽咽：希望悲劇別再發生

審理程序終結前，法官詢問王婉諭有無意見，她哽咽的說，從王男的精神鑑定報告中，可窺視王男的人格發展史，社會也有連帶疏漏問題，且從王男應答中，明顯看出他沒有同理心，尚無病識感，法官應該審慎考量，未來該如何做，才不會讓悲劇再發生。

審判長當庭諭知今天下午4點開始辯論程序，檢察官及王的3名辯護律師，皆表示各自需要半小時的論告時間，目前仍在開庭，預計於傍晚6點結束。