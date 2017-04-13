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傻眼！萬安演習 有人把街道當成伸展台

2017-04-13  16:32

〔記者張菁雅／台中報導〕中部今天下午萬安演習，人車管制，台中市淨空的街道卻被懷有模特兒夢的民眾當成伸展台，民眾拍下影片上傳臉書《爆料公社》，走秀此舉被眾多網友抨擊是白目、誇張，建議相關單位開罰。

萬安演習在今天下午1時30分到2時實施，有民眾發現演習期間，在台中市東興路三段有2名女子站在路中間，其中1名穿著棕色衣服的長髮女子，撐著傘在路上不斷走來走去，還不時撥頭髮、回眸、伸手，有如模特兒在走秀。

在旁邊商店內的民眾拍下影片後PO到《爆料公社》並表示，有夢想成為Model的民眾，把馬路當伸展台？

影片一出來，網友紛紛表示，這樣會被罰錢、15萬掰掰、等收罰單吧。不少網友更抨擊此舉白目、誇張、想紅想瘋了。

相關影片請見︰臉書

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  • 萬安演習期間，台中市有民眾把街道當成伸展台。（圖擷取自《爆料公社》）

    萬安演習期間，台中市有民眾把街道當成伸展台。（圖擷取自《爆料公社》）

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