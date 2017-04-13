檢察官改為「行政官」 吳文忠批：會自食惡果

2017-04-13 17:17

［記者楊政郡／台中報導］法務部檢察司司長林邦樑，13日下午在台中司法大廈7樓大禮堂，舉辦中部地區司法改革巡迴座談會，有中部4縣市一、二審檢察官40餘人出席，針對民間司改會及法官代表，想主張要把檢察官改為「行政官」，台中高分檢檢察官吳文忠表示現階段萬萬不可，這是行政牽制司法，政治控制司法。他說，掌控了檢察官，就是掌控了整個司法。

他解釋法官是「不告不理」，檢察官才有主動偵查、起訴權，如變成行政官，那執政黨想辦誰就辦誰，想起訴誰就起訴誰。為了永遠執政，執政黨會利用偵查、起訴權來攻擊敵對政黨的政治明星，這不是法治國家所樂見。

如果檢察官是行政官，那黃世銘不應該有罪，馬英九也不應該被起訴。因為檢察總長向總統、向行政院長報告偵查中的個案，並聽取指示，都是應該的，那有洩密可言！

吳文忠進一步揶揄，把檢察官改為行政官，檢察官就是被政治所豢養的犬。可以是溫順的小「哈巴狗」一樣，搖搖尾巴；當然也可是兇猛的大「獒犬」一樣，放出去把人家咬死。

有檢察官表示，現在的檢察官受行政體系約束，確實行政官色彩濃厚，至少還不敢明目張膽的干預、介入司法，仍有其獨立自主的空間，還是幾分證據辦幾分案。如果變成行政官，要聽上級命令，那想辦誰就發動偵查、搜索、起訴，等法官還他清白可能已經半條命了。

吳文忠檢察官強調，政黨輪替在台灣會成為常態，掌權後就想要控制、利用司法的人，很快將會自食惡果。

司長林邦樑表示，他們聽取地方檢察官意見，盡可能把意見反映到司改國是會議上。