| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

檢察官改為「行政官」 吳文忠批：會自食惡果

2017-04-13  17:17

［記者楊政郡／台中報導］法務部檢察司司長林邦樑，13日下午在台中司法大廈7樓大禮堂，舉辦中部地區司法改革巡迴座談會，有中部4縣市一、二審檢察官40餘人出席，針對民間司改會及法官代表，想主張要把檢察官改為「行政官」，台中高分檢檢察官吳文忠表示現階段萬萬不可，這是行政牽制司法，政治控制司法。他說，掌控了檢察官，就是掌控了整個司法。

他解釋法官是「不告不理」，檢察官才有主動偵查、起訴權，如變成行政官，那執政黨想辦誰就辦誰，想起訴誰就起訴誰。為了永遠執政，執政黨會利用偵查、起訴權來攻擊敵對政黨的政治明星，這不是法治國家所樂見。

如果檢察官是行政官，那黃世銘不應該有罪，馬英九也不應該被起訴。因為檢察總長向總統、向行政院長報告偵查中的個案，並聽取指示，都是應該的，那有洩密可言！

吳文忠進一步揶揄，把檢察官改為行政官，檢察官就是被政治所豢養的犬。可以是溫順的小「哈巴狗」一樣，搖搖尾巴；當然也可是兇猛的大「獒犬」一樣，放出去把人家咬死。

有檢察官表示，現在的檢察官受行政體系約束，確實行政官色彩濃厚，至少還不敢明目張膽的干預、介入司法，仍有其獨立自主的空間，還是幾分證據辦幾分案。如果變成行政官，要聽上級命令，那想辦誰就發動偵查、搜索、起訴，等法官還他清白可能已經半條命了。

吳文忠檢察官強調，政黨輪替在台灣會成為常態，掌權後就想要控制、利用司法的人，很快將會自食惡果。

司長林邦樑表示，他們聽取地方檢察官意見，盡可能把意見反映到司改國是會議上。

廣告
  • 法務部檢察司司長林邦樑，13日下午在台中司法大廈7樓大禮堂，舉辦中部地區司法改革巡迴座談會。（記者楊政郡攝）

    法務部檢察司司長林邦樑，13日下午在台中司法大廈7樓大禮堂，舉辦中部地區司法改革巡迴座談會。（記者楊政郡攝）

  • 台中高分檢檢察官吳文忠，痛批有人想把檢察官改為「行政官」，會自食惡果。（記者楊政郡攝）

    台中高分檢檢察官吳文忠，痛批有人想把檢察官改為「行政官」，會自食惡果。（記者楊政郡攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改 司改國是會議 吳文忠 檢察官 行政官
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：檢察官改為「行政官」 吳文忠批：會自食惡果


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.