7歲童發燒大樹擋路 暖警冒雨鋸樹助就醫

太平分局頭汴派出所巡佐林信華，冒雨拿著電鋸鋸樹闢路，協助發燒男童送醫。（記者陳建志翻攝）

2017-04-13 16:13

〔記者陳建志／台中報導〕12日凌晨，台中太平區降下大雨，造成山區中坑巷樹木倒塌阻礙通行，一名住在山區的7歲男童發燒，家屬趕著送醫無法通過，趕緊打電話求援，員警趕來一時借不到鋸子，想起家中有整理果園的電鋸，火速回家拿鋸子，在黑夜中冒雨花了近1小時，終於鋸出一條通道，讓男童順利送醫，家屬對於員警視民如親的行為讚譽有加，特別到派出所道謝。

11日晚上，台中市太平區因鋒面降下大雨，山區不少道路都出現樹木倒塌，12日凌晨1位住在山區的林家7歲兒子突然發高燒，趕緊開車載著兒子和媽媽、太太想到醫院掛急診，沒想到開到中坑巷時發現1棵大樹倒塌擋住去路。

心急如焚的林男，見無法通過，趕緊打110求救，太平分局頭汴派出所巡佐林信華、警員蔡宗興獲報趕到，發現是1棵倒下來的大樹將整個路面都佔據，無法徒手移除，原本想向附近熟識的農戶借電鋸，但剛好沒有，因已經深夜一時借不到，住在附近的巡佐林信華，想起家中有平時整理果園的電鋸，看到發燒的男童不斷哭泣心裡不忍，火速返家拿電鋸。

巡佐林信華、警員蔡宗興兩人，冒雨花了快50分鐘，終於鋸掉大半樹幹，清出一條車子可通行的通道。

林男一度開車回頭想從另一方向下山，無奈另一頭同樣過不去，因急著載小孩送醫，帶著鋸子再度下山想鋸樹，車子到達時才發現員警剛好闢出一條路，趕緊載著小孩下山就醫，對於員警深夜冒雨鋸樹闢路萬分感謝，特別到警局感謝員警的幫忙。