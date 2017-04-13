車手投誠？ 騙了560萬被逮稱想當「防詐顧問」

2017-04-13 16:06

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區一名21歲王姓男子，日前假扮台北市刑大隊長，詐騙一名徐姓婦人，他誆稱徐女涉入竊車集團，並提供假公文，要求她交出戶頭所有的錢，以免被凍結，徐女受騙後報案，警方循線逮捕王男，王男深感後悔，並表示願意擔任防詐顧問，協助警方宣導。

警方調查，徐女接獲王嫌電話後，立刻將戶頭內的560萬元，用3天分6次提領，並與王嫌相約在永和區仁愛公園，親手將錢送給詐騙集團，回家後與家人討論，才知道被騙，警方獲報後在假公文上採集到王男指紋，發現他正因詐欺罪在羈押，立刻罪加一等。

王嫌向警方表示，自己是看報紙應徵到車手工作，因為家住桃園，所以每天搭高鐵到台北，等候工作通知，每次詐騙得手後可抽取3％的獎金，徐女這次被騙560萬，王嫌就獲得16萬獎金，不過王嫌被警方抓了後悔悟，表示對被害人感到抱歉，願意擔任預防詐騙顧問，協助分局抓人、宣導。警方聽了覺得不可思議，問訊後依詐欺、偽造文書送辦。

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