| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子翻牆進國防部直播 嗆要「暗殺國防部長」 德安航空飛蘭嶼班機 偏離跑道衝撞護欄 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

郭瑤琪案監院籲提非常上訴 最高檢：收到報告再研議

2017-04-13  16:50

〔記者錢利忠／台北報導〕前交通部長郭瑤琪被控貪污案遭判刑8年定讞，現因罹癌保外就醫中；監察院昨針對此案提出調查報告，認為郭瑤琪涉台北車站商場招商案，有證人證述前後不一、判決違背法令之虞，籲請檢察總長顏大和提起非常上訴；顏大和今表示，待收到調查報告後，再交由檢察官研議是否需提非常上訴。

最高檢表示，目前尚未收到監察院調查報告，依流程監察院會先交付法務部，再轉送最高檢察署，最高檢收到調查報告後，將交由檢察官研議瞭解，看是否需提起非常上訴，之後再上簽呈由檢察總長核決。

監察院調查報告指出，郭案歷審判決對於對價關係的認定標準不一致，且從未查得兩萬美元物證，法院認定茶葉罐內有兩萬美元，所憑的是行賄者的證詞，但行賄者最初證述均與法院最終認定事實不符，而其他補強證據都無法適切證明茶葉罐內確有兩萬美元，依罪疑唯利被告及無罪推定原則，應予被告有利認定及無罪判決。

郭案去年曾由郭瑤琪丈夫彭光輝在前大法官戴東雄等人聲援下，向檢察總長顏大和聲請提起非常上訴，但去年10月遭駁回。彭光輝曾表示，此案過去在政治追殺下做出荒謬判決，不僅違反法律、論理原則，也違反判例，希望最高檢能替他們提非常上訴，取得再審的機會。

廣告
  • 前交通部長郭瑤琪被控貪污案遭判刑8年定讞，現因罹癌保外就醫中；監察院昨針對此案提出調查報告，並籲請檢察總長顏大和提起非常上訴。圖為監察院。（資料照，記者劉信德攝）

    前交通部長郭瑤琪被控貪污案遭判刑8年定讞，現因罹癌保外就醫中；監察院昨針對此案提出調查報告，並籲請檢察總長顏大和提起非常上訴。圖為監察院。（資料照，記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 最高檢 監察院 郭瑤琪 非常上訴
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：郭瑤琪案監院籲提非常上訴 最高檢：收到報告再研議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.