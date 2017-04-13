郭瑤琪案監院籲提非常上訴 最高檢：收到報告再研議
2017-04-13 16:50
〔記者錢利忠／台北報導〕前交通部長郭瑤琪被控貪污案遭判刑8年定讞，現因罹癌保外就醫中；監察院昨針對此案提出調查報告，認為郭瑤琪涉台北車站商場招商案，有證人證述前後不一、判決違背法令之虞，籲請檢察總長顏大和提起非常上訴；顏大和今表示，待收到調查報告後，再交由檢察官研議是否需提非常上訴。
最高檢表示，目前尚未收到監察院調查報告，依流程監察院會先交付法務部，再轉送最高檢察署，最高檢收到調查報告後，將交由檢察官研議瞭解，看是否需提起非常上訴，之後再上簽呈由檢察總長核決。
監察院調查報告指出，郭案歷審判決對於對價關係的認定標準不一致，且從未查得兩萬美元物證，法院認定茶葉罐內有兩萬美元，所憑的是行賄者的證詞，但行賄者最初證述均與法院最終認定事實不符，而其他補強證據都無法適切證明茶葉罐內確有兩萬美元，依罪疑唯利被告及無罪推定原則，應予被告有利認定及無罪判決。
郭案去年曾由郭瑤琪丈夫彭光輝在前大法官戴東雄等人聲援下，向檢察總長顏大和聲請提起非常上訴，但去年10月遭駁回。彭光輝曾表示，此案過去在政治追殺下做出荒謬判決，不僅違反法律、論理原則，也違反判例，希望最高檢能替他們提非常上訴，取得再審的機會。
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