徵信漏洞！ 刷亡母信用卡2年 子變卡奴才露餡

2017-04-13 15:17

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市60歲何姓男子的母親5年前過世，他涉嫌持亡母的信用卡刷卡簽用母親的名字消費，持續時間長達2年，刷卡次數196筆、累計金額46萬9千餘元，最後無力繳款，經發卡銀行追償赫然發現卡主早已死亡，提告追出上情，卻也暴露信用卡徵信管理漏洞，桃園地檢署今將何男依偽造文書罪嫌起訴。

檢方調查時，銀行業者向檢察官指出，近5年來聯合徵信中心已與戶政機關連線，各家銀行會主動透過聯合徵信中心的聯動資料庫，查詢銀行業務相關客戶是否死亡，如客戶死亡會主動辦理帳戶註銷；此案有可能是銀行內部作業疏失或存戶過世後，家屬未依規定向戶政機關辦理除戶登記，導致活人拿死人的信用卡持續消費。

銀行業者也說，家人死亡後，家屬也應主動持死亡證明書向銀行辦理除戶作業，銀行會凍結帳戶，清查存款有無餘額或欠款等，結算後才能由繼承人結清帳戶。另對長期未異動的帳戶，通常會以簡訊或其留下的連絡方式和對方連繫，但也有可能十幾年都無法連絡到存戶而形成懸帳，各銀行對於懸帳註銷的時間則規定不一。