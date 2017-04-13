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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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台南1冷氣包商住宅大火 透天厝被「紋身」

2017-04-13  15:12

〔記者王俊忠／台南報導〕今天下午2點多，南市南區一處3樓透天厝突冒濃煙與大火，大批警消人員趕抵滅火，1到3樓都被火煙紋身，火勢在近3點許撲滅，幸屋內無人，無人員傷亡。

翁姓屋主趕回說，自己是冷氣承包商，離家1個多小時，屋內未烹飪、未用電，不知為何會失火？由消防火調人員鑑識調查。

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  • 南市一冷氣包商住宅失火。（記者王俊忠攝）

    南市一冷氣包商住宅失火。（記者王俊忠攝）

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