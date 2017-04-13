山老鼠仁愛翠峰山區逃逸失蹤？ 警冒雨搜尋

2017-04-13 15:00

〔記者佟振國／南投報導〕保七總隊第六大隊與仁愛分局、林務局南投林管處，日前在南投縣仁愛鄉翠峰山區查獲山老鼠盜採珍貴台灣扁柏，其中1名張姓男子趁隙逃逸，家屬多日無法取得聯繫，焦急請求協尋，警方則是連日冒雨搜山，至於張男是畏罪藏匿還是真的發生意外失蹤，目前也是一團謎。

保七總隊第六大隊、南投林管處於清明連假接獲情資，在仁愛鄉海拔約2300公尺的翠峰山區，疑似有山老鼠活動跡象，會同仁愛分局連日在山區及聯外道路埋伏，9日深夜2名山老鼠背負珍貴林木台灣扁柏角材下山，見事跡敗露棄材逃逸，隔天凌晨及上午警方陸續逮捕1名山老鼠及負責接應的同夥，將2人依違反森林法、竊盜罪嫌移送法辦。

警方查出當晚摸黑趁隙逃逸的是水里鄉綽號「阿弟」的張姓男子，持續埋伏追緝，但家屬卻指他從9日起即音訊全無，至今無法取得聯繫，擔心他可能在山區發生意外或迷途失蹤，請求協尋，從山老鼠變待救者，案情發展令人傻眼。

警方調查，盜採現場往上走距離台14甲線道路約3小時，若下切至投89線力行產業道路，因地勢險峻難行，估計至少約5小時，當時現場昏暗，嫌犯逃逸方向路線不明，尚難斷定失蹤或是畏罪藏匿，仍連日加派警力擴大搜山，但鋒面導致山區大雨與溫度驟降，也增加搜尋難度。