| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

山老鼠仁愛翠峰山區逃逸失蹤？ 警冒雨搜尋

2017-04-13  15:00

〔記者佟振國／南投報導〕保七總隊第六大隊與仁愛分局、林務局南投林管處，日前在南投縣仁愛鄉翠峰山區查獲山老鼠盜採珍貴台灣扁柏，其中1名張姓男子趁隙逃逸，家屬多日無法取得聯繫，焦急請求協尋，警方則是連日冒雨搜山，至於張男是畏罪藏匿還是真的發生意外失蹤，目前也是一團謎。

保七總隊第六大隊、南投林管處於清明連假接獲情資，在仁愛鄉海拔約2300公尺的翠峰山區，疑似有山老鼠活動跡象，會同仁愛分局連日在山區及聯外道路埋伏，9日深夜2名山老鼠背負珍貴林木台灣扁柏角材下山，見事跡敗露棄材逃逸，隔天凌晨及上午警方陸續逮捕1名山老鼠及負責接應的同夥，將2人依違反森林法、竊盜罪嫌移送法辦。

警方查出當晚摸黑趁隙逃逸的是水里鄉綽號「阿弟」的張姓男子，持續埋伏追緝，但家屬卻指他從9日起即音訊全無，至今無法取得聯繫，擔心他可能在山區發生意外或迷途失蹤，請求協尋，從山老鼠變待救者，案情發展令人傻眼。

警方調查，盜採現場往上走距離台14甲線道路約3小時，若下切至投89線力行產業道路，因地勢險峻難行，估計至少約5小時，當時現場昏暗，嫌犯逃逸方向路線不明，尚難斷定失蹤或是畏罪藏匿，仍連日加派警力擴大搜山，但鋒面導致山區大雨與溫度驟降，也增加搜尋難度。

廣告
  • 保七總隊第六大隊、仁愛分局、南投林管處日前在仁愛鄉翠峰山區查獲山老鼠盜採珍貴林木，其中涉案在逃張姓男子竟傳在山區失蹤，家屬請求協尋。（資料照：林務局南投林管處提供）

    保七總隊第六大隊、仁愛分局、南投林管處日前在仁愛鄉翠峰山區查獲山老鼠盜採珍貴林木，其中涉案在逃張姓男子竟傳在山區失蹤，家屬請求協尋。（資料照：林務局南投林管處提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 山老鼠 竊盜罪 違反森林法
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：山老鼠仁愛翠峰山區逃逸失蹤？ 警冒雨搜尋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.