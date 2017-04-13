7旬慈祥老阿嬤 竟是詐騙老仙覺
2017-04-13 14:51
〔記者葉永騫／屏東報導〕高齡77歲外表慈祥的鄭姓老阿嬤佯稱是有錢大地主，在新園、東港匡騙不少人，有民宿業者被騙買土地、還有許多人被騙購買優惠汽車、機車，騙了數百萬元後落跑，東港警方將老阿嬤逮獲後，被害人才知道慈祥老阿嬤竟是犯案累累還被詐欺通緝的老仙覺，相當的吃驚。
警方表示，這名鄭姓老阿嬤詐欺前科累累，去年跑到東港、新園一帶後住在曾姓民眾經營的民宿，她佯裝是有錢的地主，騙取曾姓民宿業者的信任，還帶著他到處看土地、進口車輛，並向曾姓民宿業者騙取其126萬元買土地，其間她又騙取多位民眾以優惠存款或者股東購買機車有優惠等方式來騙取錢財，為了博取被害人同情與信任，平時還會送禮給被害人假裝是慈祥的老阿嬤，並且鼓吹被害人投資生意等，詐騙金額總計達到200萬元以上，直到東窗事發，鄭姓老阿嬤即逃之夭夭。
東港警分局獲報進行追查，發現鄭姓老阿嬤的詐欺前科累累，還被高雄地檢通緝在案，昨天將老阿嬤逮捕後移送法辦，也呼籲被害人出面指認。
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