涉吸金倒賠上千萬 檢調搜索斯特捺德國際公司

2017-04-13 14:58

〔記者謝君臨／台北報導〕斯特捺德國際有限公司負責人葛倫志，被控於101、102年間，打著保本投資、代操期貨方案，對外宣稱只要以每單位10萬元投資，每月即可獲取3～5%利潤，1～2年就能還本，但投資者資金不但流向不明，公司還倒賠1000多萬元。

台北地檢署今指揮調查局新北市調查處搜索斯特捺德國際公司等4處，並以犯罪嫌疑人及證人身分，約談葛倫志等4人，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。