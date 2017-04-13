| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

百歲西班牙神父賴甘霖 成北市首位殊勳歸化國民

2017-04-13  15:06

〔記者張凱翔／台北報導〕去年《國籍法》修正後，有特殊功勳的外國人，無需放棄原本國籍即可歸化台灣國籍。北市民政局最近協助在耶穌會服事多年的西班牙百歲神父賴甘霖申請歸化台灣國籍，今日他拿到國籍證明書和身分證，正式成為全國首位以殊勳歸化國籍的外籍人士。

賴甘霖是二戰後，由西班牙派遣赴中國的第一批傳教士，但因戰亂又轉至菲律賓、東帝汶等地辦教育，最後落腳台灣，從民國五十八年到現在一待已經四十八年。他擁有醫學、神學雙博士學位，專長是斷層攝影、運用於脊椎部分的放射線醫學，在台大教授醫學倫理長達卅年，在醫學教學貢獻良多，在台期間照護病人更是不遺餘力。年過百歲的賴甘霖，至今仍活躍於古亭的耶穌聖心堂，曾有教友說望彌撒時看到賴神父努力挺著駝背的身體端坐的樣子令人動容。

賴甘霖說，他在台灣待了將近半世紀，這裡已經是他的第二個家，倒是教友們對他拿到這份「遲來的禮物」比他還興奮、對於能和賴神父變成「同國人」都與有榮焉，常追著問他拿到身分證後第一件事想做什麼？賴甘霖說，「我會以台北市民的身分，為大家祈禱」！

廣告
  • 百歲西班牙神父賴甘霖成為《國籍法》修改後首位以殊勳身分歸化國籍的外國人。（民政局提供）

    百歲西班牙神父賴甘霖成為《國籍法》修改後首位以殊勳身分歸化國籍的外國人。（民政局提供）

  • 百歲西班牙神父賴甘霖成為《國籍法》修改後首位以殊勳身分歸化國籍的外國人。（民政局提供）

    百歲西班牙神父賴甘霖成為《國籍法》修改後首位以殊勳身分歸化國籍的外國人。（民政局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 歸化 殊勳歸化 賴甘霖
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：百歲西班牙神父賴甘霖 成北市首位殊勳歸化國民


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.