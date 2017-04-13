百歲西班牙神父賴甘霖 成北市首位殊勳歸化國民
2017-04-13 15:06
〔記者張凱翔／台北報導〕去年《國籍法》修正後，有特殊功勳的外國人，無需放棄原本國籍即可歸化台灣國籍。北市民政局最近協助在耶穌會服事多年的西班牙百歲神父賴甘霖申請歸化台灣國籍，今日他拿到國籍證明書和身分證，正式成為全國首位以殊勳歸化國籍的外籍人士。
賴甘霖是二戰後，由西班牙派遣赴中國的第一批傳教士，但因戰亂又轉至菲律賓、東帝汶等地辦教育，最後落腳台灣，從民國五十八年到現在一待已經四十八年。他擁有醫學、神學雙博士學位，專長是斷層攝影、運用於脊椎部分的放射線醫學，在台大教授醫學倫理長達卅年，在醫學教學貢獻良多，在台期間照護病人更是不遺餘力。年過百歲的賴甘霖，至今仍活躍於古亭的耶穌聖心堂，曾有教友說望彌撒時看到賴神父努力挺著駝背的身體端坐的樣子令人動容。
賴甘霖說，他在台灣待了將近半世紀，這裡已經是他的第二個家，倒是教友們對他拿到這份「遲來的禮物」比他還興奮、對於能和賴神父變成「同國人」都與有榮焉，常追著問他拿到身分證後第一件事想做什麼？賴甘霖說，「我會以台北市民的身分，為大家祈禱」！
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