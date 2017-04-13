家長簽同意書 彰縣將實施校園尿檢驗毒

2017-04-13 14:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕吸毒年齡層快速下降，目前彰化縣校園經由隨機抽樣方式進行驗尿，而從106學年度新學期開始（今年9月）將改變方式，縣府已編列450萬元經費，經家長同意並簽署同意書後，將由學校實施尿液篩檢，發現異常啟動輔導機制，避免越陷越深。

此舉是否引發侵犯人權和適法性的爭議，對此，教育處長鄧進權表示，毒品不斷新興，青少年在不知情的狀況下，誤食或接觸毒品越來越多，衡酌司法和人權儘量取得平衡點，希望在家長同意下為學生安全把關，早期發現馬上輔導並協助治療，讓毒品殘害青少年的身心靈降到最低。

鄧進權強調，全面擴大尿液篩檢驗毒的作法，不同於針對個別或隨機抽驗，反而不會有被標籤化的疑慮，實施前提還是得經家長同意，檢驗結果也讓家長有所依循，了解孩子有沒有出現疑似藥物濫用行為，或誤食接觸毒品。

這項新政策昨宣佈，會中，學生表演反毒舞台劇，縣府官員和民意代表等貴賓共同擊破象徵「毒品」的氣球，氣球消氣，代表毒品遠離校園。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆