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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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無照夜遊失速翻車 友人不滿被拍怒嗆

2017-04-13  14:39

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名21歲的許姓男子，今晨載著4名友人開著Subaru跑車行經永安大橋往蘆洲方向時，疑因失速擦撞邊欄，整輛車翻覆，車上5人幸運僅受輕傷，送醫治療，但另輛的鐘姓友人不滿媒體到場採訪，竟怒飆國罵，更追上前理論，在警消的阻止下才避免衝突。

警方調查，許姓男子並未酒駕，但一查確是無照駕駛，今晨載著17歲的蔡姓及18歲的李姓、袁、黃姓4名友人，與其他駕車的朋友夜遊，疑似車速過快，在橋上失控翻覆，車體嚴重變形；車上5人都因受到輕傷被送醫，暫無生命危險。

據現場影片顯示，同行的鐘姓友人開著BMW轎車，疑因不滿記者到場拍照採訪，與另名友人在現場怒飆國罵，甚至追上前企圖理論：「不然你現在要怎樣」，在警消的阻止下才悻然上車，卻仍不罷休，站在車門旁指著記者怒罵，事後更在臉書上PO文，「我的好好形象就被你們記者毀了」

警方表示，許男無照駕駛，將依法開罰，警方將調閱監視器，釐清車禍原因。

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  • 無照駕駛的許男疑因車速過快擦撞護欄，在新北市永安大橋上翻車。（記者王宣晴翻攝）

    無照駕駛的許男疑因車速過快擦撞護欄，在新北市永安大橋上翻車。（記者王宣晴翻攝）

  • 無照駕駛的許男疑因車速過快擦撞護欄，在新北市永安大橋上翻車。（記者王宣晴翻攝）

    無照駕駛的許男疑因車速過快擦撞護欄，在新北市永安大橋上翻車。（記者王宣晴翻攝）

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