花蓮豐濱釣客落海 救起時命危送醫
2017-04-13 14:21
釣客落海被救起時，已無呼吸心跳。（記者花孟璟翻攝）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天東半部氣候不佳，花蓮豐濱鄉中午有釣客落海，中午12時46分被警消搶救上岸，但救起時已無呼吸心跳，經現場CPR後，轉送部立花蓮醫院豐濱分院急救，但搶救至下午2時06分仍宣告不治。
花蓮縣消防局豐濱消防分隊中午12時10分接獲釣客報案，指台11線61.5K的豐港橋下，有釣客被浪沖下海，從岸邊還看得到有人在海上漂流並且呼救！
警消及海巡署岸巡82大隊獲報趕往，擔心落水者遭潮水帶離岸邊，還向空勤總隊請求直升機前往救援，在12時46分由豐濱消防隊小隊長簡德昌及岸巡官兵協力，將患者救起，簡德昌說，落海的51歲黃姓釣客是台東縣長濱鄉人，該釣客沒穿救生衣，身上穿襯衫T恤、牛仔褲，由於從落海到救起已經有半小時，當下已失去呼吸心跳，經過現場人員CPR＋AED電擊急救後，轉送豐濱分院搶救，但不幸的是最後仍未能挽回一命。
（15:10更新）
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