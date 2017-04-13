| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

花蓮豐濱釣客落海 救起時命危送醫

釣客落海被救起時，已無呼吸心跳。（記者花孟璟翻攝）

2017-04-13  14:21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天東半部氣候不佳，花蓮豐濱鄉中午有釣客落海，中午12時46分被警消搶救上岸，但救起時已無呼吸心跳，經現場CPR後，轉送部立花蓮醫院豐濱分院急救，但搶救至下午2時06分仍宣告不治。

花蓮縣消防局豐濱消防分隊中午12時10分接獲釣客報案，指台11線61.5K的豐港橋下，有釣客被浪沖下海，從岸邊還看得到有人在海上漂流並且呼救！

警消及海巡署岸巡82大隊獲報趕往，擔心落水者遭潮水帶離岸邊，還向空勤總隊請求直升機前往救援，在12時46分由豐濱消防隊小隊長簡德昌及岸巡官兵協力，將患者救起，簡德昌說，落海的51歲黃姓釣客是台東縣長濱鄉人，該釣客沒穿救生衣，身上穿襯衫T恤、牛仔褲，由於從落海到救起已經有半小時，當下已失去呼吸心跳，經過現場人員CPR＋AED電擊急救後，轉送豐濱分院搶救，但不幸的是最後仍未能挽回一命。

（15:10更新）

相關影音

廣告
  • 釣客落海被救起時，已無呼吸心跳。（記者花孟璟翻攝）

    釣客落海被救起時，已無呼吸心跳。（記者花孟璟翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命危 落海 送醫 釣客
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：花蓮豐濱釣客落海 救起時命危送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.